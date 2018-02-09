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غزة - الرسالة نت

حقق الأهلي انتصارا غاليا على نظيره خدمات الشاطئ (2-1), ضمن منافسات الأسبوع السادس عشر من دوري الدرجة الممتازة.

وسجل هدفي الأهلي عودة ضهير (29), وبلال عساف (63), بينما أحرز هدف "البحرية" نهرو الجيش (5).

ورفع الفائز رصيده إلى 16 نقطة في المركز التاسع, وبقي رصيد الخاسر 13 نقطة في المركز الحادي عشر وقبل الأخير "مؤقتا".

اتحاد خانيونس - الهلال (1-0)

واقتنص اتحاد خانيونس فوزا ثمينا من "أنياب" الهلال (1-0).

ويدين "الطواحين" بانتصاره إلى معالي كوارع الذي سجل هدف المباراة الوحيد من ركلة جزاء (46), ليرفع رصيده إلى 14 نقطة في المركز العاشر "مؤقتا", ويتوقف رصيد الهلال عند 18 نقطة في المركز الثامن.

بيت لاهيا - خدمات خانيونس (2-1)

وفي دوري الأولى, فاز بيت لاهيا على خدمات خانيونس (2-1).

وسجل هدفي "اللهاونة" مدحت السيد (73 و83), بينما أحرز هدف "الذئاب" مهيب أبو حيش (28).

ورفع الفائز رصيده إلى 26 نقطة في المركز الثالث, وبقي رصيد الخاسر 28 نقطة في المركز الثاني.

خدمات البريج - خدمات النصيرات (2-2)

وخطف خدمات النصيرات تعادلا غاليا من خدمات البريج (2-2).

وتقدم خدمات البريج بهدفين عبر محمد الزمر (2 و10), قبل أن يرد خدمات النصيرات بهدفين عن طريق أحمد أبو عبيد (28), وأحمد عجور (91).

ورفع البريج رصيده إلى 25 نقطة في المركز الرابع "مؤقتا", وبات رصيد النصيرات 29 نقطة في الصدارة.

مباريات السبت

وتتواصل منافسات الممتازة السبت, بلقاء غزة الرياضي وشباب رفح على ملعب فلسطين بغزة, وخدمات رفح مع شباب خانيونس على ملعب رفح البلدي جنوب القطاع.

وفي الأولى, يلعب خدمات المغازي مع جمعية الصلاح على ملعب الدرة في دير البلح بالمنطقة الوسطى, والجلاء مع التفاح على ملعب التفاح شرق غزة.