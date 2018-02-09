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الرسالة نت-وكالات

أكدت الأبحاث أن فنجاناً من القهوة يمكن أن يساعد في تخفيف أعراض الصداع النصفي أوحتى علاجه تماما إذا تم تناوله مع بداية الصداع. وذلك لأن الكافيين يساعد في التخلص من الآثار المؤلمة لتمدد الأوعية الدموية المسببة للصداع.

9- تحسين القدرات المعرفية

تعمل القهوة على تحسين القدرات المعرفية ومهارات الذاكرة مما يقلل فرص الإصابة بالأمراض العصبية، وغيرها من الأمراض المتعلقة بالذاكرة.

10- حرق الدهون

تعمل القهوة على تعزيز عملية التمثيل الغذائي للجسم بنسبة تتراوح بين 3 إلى 11% مما يمنحك الطاقة اللازمة مع زيادة معدل حرق الدهون بالجسم.

11- حماية البشرة

لأنها غنية بمضادات الأكسدة، تحافظ القهوة على بشرتك من أضرار العوامل الخارجية الضارة مثل الأشعة فوق البنفسجية، والتي يمكن أن تؤثر على خلايا الجلد وتسبب تلفها.

12- مجموعة متنوعة من الفيتامينات

تقدم القهوة مجموعة متنوعة من الفوائد الصحية وذلك لاحتوائها على فيتامينات هامة للجسم، كفيتامين B2، والذي يعزز عملية التمثيل الغذائي ويوفر الطاقة، وفيتامين B5 الذي يساعد على تخفيف التوتر ويحسن صحة القلب والجلد.

13- تحسين المزاج

يساعد الكافيين الموجود في القهوة على تحفيز الجهاز العصبي المركزي وزيادة إفراز السيروتونين والدوبامين والنورادرينالين وهي ناقلات عصبية تساعد في تحسين الحالة المزاجية.