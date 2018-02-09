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الرسالة نت - وكالات

وصل نواف العابد صانع ألعاب الهلال، الجمعة إلى العاصمة السعودية "الرياض"، قادما من العاصمة الفرنسية "باريس"، بعدما أجرى عملية جراحية ناجحة بداية الشهر المنصرم.

وسيواصل العابد برنامجيه العلاجي والتأهيلي في عيادة النادي، استعدادا لعودته للملاعب من جديد خلال الفترة المقبلة.

ومن المتوقع أن يغيب اللاعب عن الملاعب لمدة تصل إلى شهرين، سيخوض خلالها برنامجا تأهيليا كاملا.

يشار إلى أن الهيئة العامة للرياضة ممثلة في المستشار تركي آل الشيخ هي من تكفلت بالعملية الجراحية للاعب في باريس, وعلى يد الطبيب الفرنسي ريبول.