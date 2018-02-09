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الرسالة نت - وكالات

أكد الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني لـريال مدريد, أنه يريد بقاء الإسباني إيسكو صانع ألعاب فريقه مدى الحياة داخل جدران النادي "الملكي".

وقال زيدان خلال المؤتمر الصحافي لمباراة فريقه أمام ريال سوسييداد المقرر لها السبت في الجولة الـ23 من الدوري الإسباني : "أنا أريد إيسكو في فريقي، وأريد أن يقضي حياته كلها هنا".

وأضاف: "هو لاعب جيد جدا، ولقد أظهر ذلك, أتمنى أن يبقى مع الفريق".

وتابع: "رحيل إيسكو عن ريال مدريد فكرة كاذبة، هو لاعب مهم هنا, ولم نتحدث حول رحيله مطلقا".

وكانت تقارير صحافية إسبانية قد أشارت إلى تفكير زيدان في بيع إيسكو خلال الصيف المقبل، وإفساح المجال للتعاقد مع البلجيكي إيدين هازارد جناح تشيلسي.

وشارك إيسكو في 31 مباراة مع ريال مدريد في مختلف البطولات بالموسم الجاري، حيث أحرز 7 أهداف وصنع 6.