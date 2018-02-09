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غزة - الرسالة نت

تعادل السلام مع ضيفه الرضوان (1-1), ضمن منافسات الأسبوع الثاني عشر من دوري الدرجة الثانية فرع "غزة والشمال".

وسجل هدف الرضوان حامد الديري (17)، وأحرز هدف السلام علي دبور (82).

وشهدت المباراة طرد عبد الله أبو جويفل من السلام (92).

ورفع الرضوان رصيده إلى 13 نقطة في المركز الثالث، وبات رصيد السلام 7 نقاط في المركز السادس وقبل الأخير.

وفي مباريات أخرى, تعادل المشتل مع اتحاد جباليا (0-0), وجماعي رفح مع العطاء (2-2).

مباريات السبت

وتتواصل منافسات الثانية فرع "الوسطى والجنوب" السبت, بلقاء العودة مع أهلي النصيرات على ملعب المدينة الرياضية شرق خانيونس جنوب القطاع.