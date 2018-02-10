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الرسالة نت - وكالات

أكدت تقارير صحافية إنجليزية, أن نادي ريال مدريد رصد مبلغا ماليا ضخما قد يصل إلى 100 مليون جنيه إسترليني، من أجل التعاقد مع أحد الحارسين البلجيكي تيبو كورتوا من تشيلسي، أو الإسباني ديفيد دي خيا من مانشستر يونايتد.

وذكرت صحيفة "إكسبريس" الإنجليزية, أن ريال مدريد ارتبط بمفاوضات مع كورتوا ودي خيا منذ الموسم الماضي، لكنها لم تسفر عن اتفاق نهائي.

وأوضحت "إكسبريس" أن فلورنتينو بيريز رئيس ريال مدريد، أعطى الضوء الأخضر للتعاقد مع حارس جديد في الموسم المقبل، ليخلف الكوستاريكي كيلور نافاس في حماية عرين "الميرينغي"، في ظل الهزة التي تعرض لها الفريق هذا الموسم, وأدت إلى سوء نتائجه في الدوري الإسباني وخروجه كذلك من كأس إسبانيا.

وكان ريال مدريد قريبا للغاية من إتمام التعاقد مع دي خيا في عام 2015، لكنه تأخر للحظات قليلة في إرسال موافقة نادي مانشستر يونايتد لـ"الفيفا", ما تسبب في إلغاء الصفقة.