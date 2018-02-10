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خانيونس - الرسالة نت

أكد إحسان أبو دان لاعب الهلال, أن فريقه تعرض لظلم تحكيمي كبير, خلال لقاء اتحاد خانيونس, ضمن منافسات الأسبوع السادس عشر من دوري الدرجة الممتازة.

وقال أبو دان في تصريحات تلفزيونية, إن أخطاء التحكيم لعبت دورا رئيسيا في خسارة الهلال, واصفا المباراة بـ"المجزرة", في إشارة إلى تعرضهم للشتائم من جماهير المنافس.

وطالب الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم, بالضرب بيد من حديد تجاه ما يحدث في الملاعب الغزية من تجاوزات في المدرجات خلال الفترة الأخيرة.

يشار إلى أن الهلال خسر مباراة اتحاد خانيونس (0-1), سجله معالي كوارع من ركلة جزاء.