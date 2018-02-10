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الرسالة نت - وكالات

أكدت تقارير صحافية إسبانية, أن نادي برشلونة يدرس طلب تغيير موعد المباراة النهائية لبطولة كأس إسبانيا أمام إشبيلية, بسبب تزامنه مع موعد الدور نصف النهائي من دوري أبطال أوروبا.

وذكرت صحيفة "سبورت" الإسبانية, أن نهائي كأس إسبانيا الذي سيجمع بين برشلونة وإشبيلية سيجري يوم 21 أبريل المقبل، في حين يقام الدور نصف النهائي من دوري أبطال أوروبا يومي 23 و24 من الشهر ذاته.

وأوضحت "سبورت" أن برشلونة سيخوض نهائي كأس إسبانيا، عقب مواجهتين قويتين في الدوري الإسباني أمام فريقي فالنسيا وسيلتا فيغو.

يشار إلى أن برشلونة متصدر ترتيب الدوري الإسباني، سيواجه مضيفه تشيلسي، الثلاثاء 20 فبراير الجاري، في ذهاب دور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا.