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الرسالة نت - وكالات

ألمح الإسباني ألفارو موراتا مهاجم فريق تشيلسي، إلى أنه قد يعود إلى فريقه السابق ريال مدريد, إذا تلقى عرضا مستقبليا من "الميرينغي".

وقال موراتا لصحيفة "ديلي ميل" الإنجليزية, إنه يحترم فريقه الحالي تشيلسي، الذي بذل جهدا كبيرا لضمه، لكنه كشف عن عشقه لريال مدريد الذي نشأ في صفوفه.

وكان اللاعب قد انتقل من صفوف الريال إلى تشيلسي مطلع الموسم الجاري مقابل 70 مليون جنيه إسترليني، بعقد يمتد حتى عام 2022، منهيا فترته الثانية مع "الملكي"، بعدما قضى موسمي 2014-2015, و2015-2016 مع يوفنتوس.

ويغيب موراتا عن المشاركة في المباريات مع تشيلسي منذ 13 يناير الماضي، إذ يعاني من إصابة في الظهر، ولم يتحدد بعد موعد عودته إلى الملاعب.

يشار إلى أن موراتا شارك في 31 مباراة مع "البلوز" بمختلف البطولات خلال الموسم الجاري، وأحرز 12 هدفا وصنع 4 أهداف.