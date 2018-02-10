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غزة- الرسالة نت

قالت دائرة الأرصاد الجوية، إن الجو يكون اليوم السبت، غائماً جزئياً إلى غائم، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة لتصبح اعلى من معدلها السنوي العام بحدود 12 درجة مئوية، والرياح جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وأضافت الدائرة أن الجو يكون يوم غد الأحد، غائماً جزئياً إلى غائم، ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة مع بقائها اعلى من معدلها السنوي العام بحدود 8 درجات مئوية، وتكون فرصة ضعيفة لسقوط امطار خفيفة متفرقة فوق بعض المناطق، والرياح جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط احيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج.

ولفتت إلى أن الجو يكون يوم الإثنين المقبل، غائماً جزئياً إلى غائم، ويطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة، تكون فرصه مهيأة بأذن الله خاصة في ساعات المساء والليل لسقوط زخات متفرقة من الامطار على مختلف المناطق والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط في ساعات المساء والليل والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

أما الثلاثاء، فيكون الجو غائماً وباردا نسبياً إلى بارد، ويطرأ انخفاض آخر على درجات الحرارة لتصبح ادنى من معدلها السنوي العام، وتسقط بإذن الله زخات متفرقة من الامطار على مختلف المناطق قد تكون مصحوبة بعواصف رعدية احيانا، والرياح شمالية غربية إلى غربية معتدلة إلى نشطة السرعة مع هبات قوية احيانا والبحر متوسط ارتفاع الموج إلى مائج.