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صنعاء-الرسالة نت

قالت وسائل إعلام تابعة للحوثيين إن القوة الصاروخية والدفاعات الجوية استهدفت منظومة باتريوت "باك3" تابعة للتحالف العربي في المخا غربي اليمن. وكانت وسائل إعلام سعودية قالت إنه تم اعتراض صاروخ بالستي أطلقته مليشيا الحوثي من منطقة رأس كثيب في محافظة الحديدة باتجاه مدينة المخا.

وفي محافظة الضالع جنوبي البلاد، قالت مصادر عسكرية إن قوات الجيش الوطني صدت مساء أمس الجمعة هجوما عنيفا للحوثيين بمنطقة مُريس. وأضافت المصادر أن ستة من الحوثيين سقطوا بين قتيل وجريح، لكنها لم تذكر إن كانت هناك خسائر في صفوف الجيش إثر المواجهات.

من جانب آخر، قالت وسائل إعلام سعودية إن ثلاثة جنود سعوديين قتلوا في اشتباكات في الحد الجنوبي لصد هجوم للحوثيين على منطقة الخوبة في جازان، مما أسفر كذلك عن مقتل عدد من الحوثيين. وتدور مواجهات بين الحوثيين والجيش السعودي في حدود جازان ونجران وعسير بين اليمن والسعودية.

نزوح الآلاف

وفي سياق متصل، قالت الأمم المتحدة أمس الجمعة إن تصاعد العمليات العسكرية في محافظتي الحديدة وتعز على الساحل الغربي أجبر نحو 85 ألف شخص على النزوح من منازلهم في الأسابيع العشرة الماضية، بينما لا يزال المئات يفرون يوميا.

وقالت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين إن أكثر من 70% ممن نزحوا قبل الأول من ديسمبر/كانون الأول الماضي فروا هربا من تصعيد في محافظتي الحديدة وتعز. وأضافت المفوضية أنها رصدت أيضا زيادة في عمليات نزوح جديدة من مناطق قرب الجبهات الأخرى في اليمن، ومنها محافظتا الجوف وحجة الحدوديتان، ومحافظة شبوة الغنية بالنفط شرقي البلاد.

يشار إلى أن الحرب في اليمن أودت بحياة أكثر من 9200 شخص منذ بدء التحالف العربي بقيادة السعودية تدخله العسكري في مارس/آذار 2015 لدعم السلطات الشرعية عقب سيطرة الحوثيين على مؤسسات الدولة.