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الضفة المحتلة - الرسالة نت

اعتدت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، بالضرب المبرح على ثلاثة عمال من مخيم عايدة، شمال بيت لحم.

وأفاد مصدر أمني لـ"وفا"، بأن قوات الاحتلال لاحقت مجموعة من العمال، اثناء محاولتهم الوصول إلى أماكن عملهم في مدينة القدس، من خلال طريق في قرية الولجة شمال غرب بيت لحم، واعتقلت ثلاثة منهم من عائلة أبو سرور، واعتدت عليهم بالضرب المبرح قبل ان تطلق سراحهم.

وأضافت المصادر ذاتها، أنه جرى نقل العمال الثلاثة إلى مستشفى بيت جالا الحكومي لتلقي العلاج، ووصفت إصاباتهم بالمتوسطة.