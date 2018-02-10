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الضفة المحتلة - الرسالة نت

يبدأ رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، اليوم السبت، زيارة تاريخية هي الاولى لرئيس وزراء هندي لدولة فلسطين، يلتقي خلالها رئيس السلطة محمود عباس وكبار المسؤولين الفلسطينيين.

وسيعقد الرئيس عباس، وضيفه رئيس وزراء الهند، جلسة مباحثات هامة، ستتناول آخر مستجدات العملية السياسية في المنطقة لما للهند من وزن دولي كبير.

كما سيتناول اللقاء بحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، اضافة إلى بحث الاوضاع الاقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

واكدت السلطة الفلسطينية، أن الزيارة ستكون فرصة أيضا لتقديم الشكر والثناء للهند، على دعمها المتواصل ومواقفها الداعمة للسلام ولحق شعبنا في الحرية والاستقلال.

كما ستشهد الزيارة توقيع عدد من الاتفاقيات الثنائية بين البلدين، بهدف تمتين اواصر الصداقة بين الشعبين الفلسطيني والهندي، وتعزيز التعاون في عدد من المجالات الهامة.

وسيقيم الرئيس محمود عباس، مأدبة غداء على شرف الضيف الهندي والوفد المرافق له، يليها مؤتمر صحفي للزعيمين.