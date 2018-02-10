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الأراضي المحتلة- الرسالة نت

يجري رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، مشاورات أمنية حول التطورات على الحدود الشمالية، وتحطم مقاتلة استهدفت من الأراضي السورية.

وقال مصدر سياسي إسرائيلي لمراسل الأناضول، "يجري نتنياهو مشاورات أمنية منذ بدء الأحداث، وهو يصدّق على العمليات التي يقوم بها الجيش".

وأضاف المصدر الذي فضل عدم الكشف عن اسمه، أنه "يتم إطلاع (نتنياهو) باستمرار على تفاصيل المجريات، وهو يتابعها عن كثب".

وتابع المصدر "كما تم إطلاع وزراء المجلس الوزاري المصغر للشؤون السياسية والأمنية على تفاصيل الأحداث الجارية (الكابينت)".

وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي صباح اليوم، إسقاط طائرة إيرانية دون طيار في المنطقة الشمالية، وتحطم مقاتلة إسرائيلية من طراز (إف ـ 16) بعد تنفيذ غارات على هدف إيراني في العمق السوري.