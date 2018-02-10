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دمشق - الرسالة نت

أفاد جيش الاحتلال الإسرائيلي، أن مقاتلات تابعة له أغارت على 12 هدفا سورياً وإيرانياً داخل الأراضي السورية، صباح اليوم السبت.

وقال أفيخاي أدرعي، المتحدث باسم الجيش، في بيان أرسل نسخة منه إلى الأناضول "شنت مقاتلات سلاح الجو غارات واسعة ضد منظومة الدفاع الجوي السورية، بإلاضافة إلى أهداف إيرانية في سوريا".

يأتي ذلك بعد أقل من ساعة على إعلان الجيش ي إصابة طيارين أحدهما بجروح خطيرة بعد إخلاء مقاتلة من طراز F-16، تحطمت عقب تنفيذها غارة على هدف إيراني داخل سوريا.

وأضاف أدرعي "تم استهداف 12 هدفًا، في 3 بطاريات دفاع جوي سورية و4 أهداف تابعة لإيران، والتي تعتبر جزءًا من التمدد الإيراني في سوريا".

وتابع "تعرضت المقاتلات لنيران مضادة التي قامت بتفعيل الصافرات في الساعة الأخيرة".

وحذّر أدرعي من أن "الجيش في حالة جاهزية لمختلف السيناريوهات، وسيواصل التحرك وفق الحاجة".

وقد أعلن الجيش ، صباح اليوم، إسقاط طائرة إيرانية بدون طيار في الأجواء الإسرائيلية وتحطم مقاتلة من طراز F-16 تابعة له بعد تنفيذها غارة على هدف إيراني داخل سوريا.

ولم يوضح الجيش ما إذا كانت الطائرة قد تحطمت نتيجة تعرضها لنيران سورية، واستدرك بالقول "يجري التحقيق في الموضوع".

من جانبها أفادت وكالة "سانا" التابعة للنظام السوري، أن الدفاعات الجوية تصدت لمقاتلات إسرائيلية وسط البلاد، وأصابت أكثر من واحدة.