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الرسالة نت - وكالات

يعاني فريق برشلونة، ومدربه إيرنيستو فالفيردي، من أزمة في قلب الدفاع قبل مواجهة خيتافي الأحد في ملعب "كامب نو"، في الجولة الـ"23" من منافسات "الليغا".

وسيغيب جيرارد بيكيه، وتوماس فيرمايلين للإصابة, بجانب إيقاف صامويل أوميتيتي.

وقالت صحيفة "سبورت" الإسبانية، إن فالفيردي يخطط للدفع بالفرنسي لوكاس ديني الظهير الأيسر، بجوار ياري مينا أمام خيتافي الأحد لحل أزمة الدفاع.

وأوضحت "سبورت" أن الفرنسي تعافى من الإصابة التي تعرض لها أمام إسبانيول الأسبوع الماضي، وجاهز للمشاركة أمام خيتافي.

وأشارت إلى أن بيكيه، قد يدخل قائمة المباراة، لكنه لن يشارك كأساسي، خوفا من تفاقم إصابته في الركبة.