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غزة-الرسالة نت

أعلنت كتائب الشهيد عز الدين القسام، الذراع المسلح لحركة حماس، عن رفع درجة الاستنفار في صفوفها، نظراً للأحداث التي يشهدها شمال فلسطين.

وقالت الكتائب في بيان مقتضب وصل الرسالة نت مساء السبت" تعلن كتائب الشهيد عز الدين القسام عن رفع درجة الاستنفار في صفوفها لحماية شعبنا والرد على أي عدوان صهيوني وذلك نظراً للأحداث التي يشهدها شمال فلسطين المحتلة.

وشهدت أجواء شمال فلسطين المحتلة، منذ ساعات صباح السبت، توتراً كبيراً بعد ان شنت قوات الاحتلال "الإسرائيلي" 12 غارة على مواقع عسكرية سوريا.

وجاءت هذه التطورات بعد نحو ساعة من اعتراف جيش الاحتلال بإسقاط مقاتلة من طراز أف 16 إثر تعرضها لإطلاق نيران من داخل سوريا، حيث قال الناطق باسمه إن المقاتلة تحطمت ونجا طاقمها المكون من طيارَين اثنين بعد تنفيذها غارة على أهداف إيرانية داخل الأراضي السورية.