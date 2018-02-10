تصغير الخط تكبير الخط

غزة - الرسالة نت

سحق شباب رفح نظيره غزة الرياضي (4-1), ضمن منافسات الأسبوع السادس عشر من دوري الدرجة الممتازة.

وسجل رباعية "الزعيم" أحمد الشاعر "هاتريك" (9 و35 و52), ومحمد السطري (54), في حين أحرز هدف حفظ ماء الوجه لـ"العميد" حامد حمدان (17).

ورفع الفائز رصيده إلى 21 نقطة في المركز السادس "مؤقتا", وبقي رصيد الخاسر 26 نقطة في المركز الرابع.

خدمات رفح - شباب خانيونس (1-1)

وخطف شباب خانيونس تعادلا قاتلا من "أنياب" خدمات رفح (1-1).

وتقدم معتز النحال لـ"الأخضر" الرفحي (88), قبل أن يتعادل رفيق عاشور لـ"النشامى" (94).

ورفع "الأخضر" الرفحي رصيده إلى 26 نقطة في المركز الثالث, وبات رصيد "النشامى" 32 نقطة في الصدارة "مؤقتا".

الجلاء - التفاح (0-2)

وفي دوري الأولى, تفوق التفاح على نظيره الجلاء (2-0).

وسجل هدفي التفاح شادي أبو سلطان (22), ومحمود البحيصي (76), ليرفع رصيده إلى 23 نقطة في المركز السادس "مؤقتا", ويبقى رصيد الجلاء 20 نقطة في المركز التاسع.

وأكمل الفائز اللقاء بعشرة لاعبين بعد طرد أحمد أبو كوش (60).

خدمات المغازي - جمعية الصلاح (2-1)

وحقق خدمات المغازي انتصارا غاليا على جمعية الصلاح (2-1).

وأحرز هدفي خدمات المغازي محمد الغواش (47), وطارق العطار (72), في حين أحرز هدف جمعية الصلاح محمود خطاب (83).

ورفع الفائز رصيده إلى 16 نقطة في المركز العاشر, وتوقف رصيد الخاسر عند 12 نقطة في المركز الحادي عشر وقبل الأخير "مؤقتا".

مباريات الأحد

وتتواصل منافسات الممتازة الأحد, بلقاء القادسية مع الصداقة على ملعب رفح البلدي جنوب القطاع, وشباب جباليا مع اتحاد الشجاعية على ملعب بيت لاهيا شمال القطاع.

وفي الأولى, يلعب المجمع الإسلامي مع بيت حانون الأهلي على ملعب فلسطين بغزة, وخدمات دير البلح مع الزيتون على ملعب الدرة في دير البلح بالمنطقة الوسطى.