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بيروت - الرسالة نت

أكدّ "حزب الله" اللبناني، إن إسقاط طائرة حربية إسرائيلية من طراز إف-16 يمثل "بداية مرحلة استراتيجية جديدة" ستحد من استغلال إسرائيل للمجال الجوي السوري.

وقال حزب الله في بيان وصل لـ"الرسالة نت" "تطورات اليوم تعني بشكل قاطع سقوط المعادلات القديمة.. ونجدد التأكيد على وقوفنا الثابت والقوي إلى جانب الشعب السوري في الدفاع عن أرضه وسيادته وحقوقه المشروعة".

وكانت كتائب القسام الذراع العسكرية لحركة حماس، قد أعلنت عن الاستنفار للدرجة القصوى، تحسبا لاي عدوان إسرائيلي على غزة.

وقد، وصف مستشار وزير الخارجية الإيراني حسين شيخ الإسلام، اسقاط الجيش السوري للمقاتلة الإسرائيلية الـ"أف16"، بـالعمل "الجديد والنوعي"، مؤكدًا أنها عنوان لمرحلة جديدة في الصراع الدائر بسوريا.

واستبعد شيخ الإسلام في تصريح خاص بـ"الرسالة نت" من طهران، أن تخوض اسرائيل حربا مفتوحا ضد سوريا أو لبنان، أو حتى توجيه ضربة عسكرية لإيران، مشيرا إلى أن اسرائيل "هي في أضعف مراحلها وأوهن من بيت العنكبوت"، على حد تعبيره.

وقال شيخ الإسلام إن إسرائيل وداعميها جربوا الحرب المفتوحة في سوريا، وأيقنوا أن الهزيمة مصيرهم، "كما جربت إسرائيل 4 حروب مع لبنان وغزة ولم تجني سوى الهزيمة".

وأضاف: "نحن في نقطة قوة تجعل من اسرائيل تفكر كثيرا قبل أن تقدم على شن عدوان جديد، ولا يمكنه أن يغامر في التوجه نحو حرب مفتوحة في هذا التوقيت؛ لأنها ستكون البداية الفعلية لانهاء وجوده".

وذكر أن التوجه الاستراتيجي لدى قوى المقاومة في المنطقة، هو تعزيز جبهتهم المقاومة وانشاء حلف قوي في مواجهة اعدائهم.

ونقل التلفزيون السوري، عن مصدر عسكري اليوم السبت، تأكيده استهداف الدفاعات الجوية السورية للطائرات العسكرية الإسرائيلية.

وكان المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي قد أقر في وقت سابق في تصريحات خاصة لـ"سبوتنيك" بإسقاط الدفاعات الجوية السورية مقاتلة من طراز "إف-16" شمال إسرائيل، مؤكدا سلامة الطيارين الموجودين داخلها.

وفي السياق ذاته، أكدت مصادر سياسية إسرائيلية رفيعة المستوى أن إسرائيل ترغب في إنهاء ما حدث اليوم، وبالتالي فإنها شرعت في اتصالات من خلال قنوات دبلوماسية بواسطة روسيا والولايات المتحدة الأمريكية.

وأصدر ديوان رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو تعليمات للوزراء بعدم الإدلاء بأية تصريحات أو إعطاء إفادات لوسائل إعلام فيما يخص التطورات على الجبهة الشمالية.