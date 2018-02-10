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سيناء - الرسالة نت

واصلت القوات الجوية المصرية تنفيذ العديد من الضربات الجوية المركزة ضد التجمعات والبؤر "الإرهابية" التي تم رصدها مسبقا بشمال ووسط سيناء، استمراراً للعملية الشاملة "سيناء 2018" التي انطلقت أمس الجمعة.

وقال المتحدث العسكري المصري، العقيد تامر الرفاعي، اليوم السبت، في "البيان رقم 3" بشأن العملية الشاملة سيناء 2018، "استمرت القوات الجوية حتى الساعات الأولى من صباح اليوم، بتوجيه ضربات قوية استهدفت مخازن تكديس الأسلحة والذخائر والمواد المتفجرة ومناطق الدعم اللوجيستي المكتشفة، مع الاستمرار في تنفيذ أعمال التأمين الجوي للمناطق الحدودية على كافة الاتجاهات الاستراتيجية".

وأشار المتحدث في بيانه على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" اليوم، إلى انه في توقيت متزامن، قامت القوات المنفذة مدعومة بالقوات الخاصة وقوات حرس الحدود، بالتعاون مع الشرطة بتنفيذ عدة مداهمات على مختلف المحاور داخل المدن بشمال ووسط سيناء لمطاردة العناصر الهاربة والقضاء عليها، واستكمال تدمير الأهداف التابعة للعناصر الإرهابية.

وحسب المتحدث، تقوم عناصر من القوات الخاصة البحرية بتنفيذ أعمال التأمين لساحل البحر، من رفح وحتى غرب العريش، لقطع طرق الإمداد للعناصر الإرهابية، مع الاستمرار في حماية الأهداف الاقتصادية بالبحر بالتزامن مع أعمال التمشيط بطول الساحل لتضييق الحصار على العناصر الإرهابية ومنعها من الهروب عبر الساحل، ومرور الدوريات البحرية لتأمين منطقة الساحل الممتد من مرسى مطروح حتى مدينة السلوم، والتعاون مع قوات حرس الحدود لتأمين المناطق الحدودية على الاتجاه الغربي والجنوبي.

وأشار إلى قيام قوات الشرطة بحملات تمشيط أمني بكافة المناطق السكنية بشمال ووسط سيناء ونشر الكمائن على امتداد الطرق المؤدية إلى الكباري والمعديات شرق القناة بالتعاون مع عناصر القوات المسلحة.

وتقوم عناصر حرس الحدود بالتعاون مع عناصر تأمين المجرى الملاحي بتنفيذ مهامها حفاظاً على سلامة الملاحة بقناة السويس ومنع العناصر الإرهابية من الهروب أو التسلل داخل البلاد.

وأضاف أنه على الاتجاهات الاستراتيجية الأخرى، تقوم القوات بتنفيذ أعمال الحماية والتأمين للحدود وخاصة الحدود الغربية لمنع أي محاولات للتسلل مع تنفيذ عمليات استطلاع ومتابعة ومطاردة للعناصر الإرهابية في منطقة الواحات والظهير الصحراوي لمحافظات الجنوب.

وقال المتحدث: "تؤكد القوات المسلحة والشرطة إصرارها على اقتلاع جذور الإرهاب وتحقيق الأمن والاستقرار لشعب مصر العظيم".