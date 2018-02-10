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خانيونس - الرسالة نت

فاز العودة على ضيفه أهلي النصيرات (3-1), ضمن منافسات الأسبوع الرابع عشر من دوري الدرجة الثانية فرع "الوسطى والجنوب".

وسجل ثلاثية العودة صالح سلامة "هاتريك" (79 و87 و97) على التوالي، أما هدف النصيرات الوحيد فأحرزه أحمد أبو بلال (6).

وشهدت المباراة طرد الحارس مصطفى سمارة من أهلي النصيرات (98).

ورفع الفائز رصيده إلى 19 نقطة في المركز الرابع، وتجمد رصيد أهلي النصيرات عند 12 نقطة في المركز السابع.

مباريات الأحد

وتتواصل منافسات فرع "الوسطى والجنوب" الأحد, بلقاء الأمل مع شباب معن على ملعب المدينة الرياضية شرق خانيونس جنوب القطاع.