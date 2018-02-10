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الرسالة نت- ترجمة مؤمن مقداد

دعا الكيان (الإسرائيلي) مساء اليوم مجلس الأمن الدولي إلى شجب الأعمال الخطرة الإيرانية التي تزعزع الأوضاع في المنطقة

وفي رسالة شديدة اللهجة بعث بها إلى أعضاء المجلس، قال مندوب الاحتلال الدائم لدى الأمم المتحدة داني دانون، إن "ما حدث في شمال البلاد يبرهن أن التحذيرات الإسرائيلية من النشاطات الإيرانية صحيحة"، وفق زعمه.

وأضاف دانون أن "إسرائيل ستدافع عن مواطنيها ولن تحتمل أي انتهاك لسيادتها"، على حد قوله.

وناشد دانون مجلس الأمن ما أسماه بـ"وضع حد للاستفزازات الإيرانية على الفور"، مؤكدًا "وجوب أن لا تقف الدول الأعضاء في المجلس مكتوفة الأيدي، في ظل سعي إيران لتصعيد خطر للأوضاع وتخرق مقررات الشرعية الدولية".