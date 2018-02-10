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الرسالة نت- ترجمة خاصة

قال رئيس الوزراء (الإسرائيلي) بنيامين نتنياهو،: "إن إيران انتهكت سيادتنا من خلال تسيرها طائرات استطلاع في أجوائنا" لافتا إلى أن طائرة إيرانية تسللت وانتهكت سيادتنا وقامت القوات الجوية (الإسرائيلية) بإسقاطها وضربت مركز التحكم والسيطرة الذي أطلقها.

وأوضح نتنياهو، أنه عقدت سلسلة من المشاورات مع وزير الدفاع ورئيس الأركان لدراسة الأوضاع الميدانية، مشيرا إلى أن سياسة (إسرائيل) هي الدفاع عن نفسها ضد أي هجوم وأي محاولة للإضرار بسيادتها.

وأضاف: "سنواصل الدفاع عن أنفسنا بحزم ضد أي هجوم ضدنا وضد أي محاولة تقوم بها إيران لتأسيس نفسها عسكريا في سوريا أو في أي مكان آخر".

ونوه نتنياهو إلى أن الجيش هاجم أهدافا إيرانية وسورية أخرى وهذا هو حقنا وواجبنا في الدفاع عن أنفسنا وسنواصل تنفيذ هذه الضربات بقدر ما هو ضروري، لافتا إلى أنه أكد خلال اتصالات مع الرئيس الروسي بوتين، ووتيلرسون بـأنهم سيدافعون عن أنفسهم.