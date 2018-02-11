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الرسالة نت - وكالات

حقق ريال مدريد فوزا غاليا على نظيره ريال سوسييداد (5-2), ضمن منافسات الأسبوع الثالث والعشرين من الدوري الإسباني.

وسجل خماسية "الملكي" كريستيانو رونالدو "هاتريك" (27 و37 و80), ولوكاس فاسكيز (1), وتوني كروس (34), في حين أحرز هدفي سوسييداد جون باوتيستا (74), وأسيير إياراميندي (83).

ورفع "الملكي" رصيده إلى 42 نقطة في المركز الثالث "مؤقتا" ولديه مباراة مؤجلة, لينذر باريس سان جيرمان الذي سيلعب معه الأربعاء المقبل في ذهاب دور الـ16 من دوري الأبطال, وتجمد رصيد سوسييداد عند 26 نقطة في المركز الرابع عشر "مؤقتا".