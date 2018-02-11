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الرسالة نت - وكالات

حقق المهاجم الأرجنتيني سيرجيو أغويرو 3 أرقام تاريخية, بعدما سجل 4 أهداف "سوبر هاتريك" خلال لقاء مانشستر سيتي وليستر سيتي (5-1) ضمن الجولة الـ27 من الدوري الإنجليزي.

وانفرد أغويرو برقم مميز، إذ أصبح أول لاعب في تاريخ السيتي يسجل في 7 مباريات على التوالي على ملعب الفريق "الاتحاد"

وبات المهاجم الأرجنتيني رابع لاعب في تاريخ "البريميرليغ" يسجل 20 هدفا على الأقل في 4 مواسم متتالية من المسابقة, بعد ألان شيرار نجم نيوكاسل السابق، وتيري هنري لاعب أرسنال الأسبق، وهاري كين مهاجم توتنهام الحالي.

كما أصبح أغويرو أول لاعب في تاريخ الدوري الإنجليزي يسجل "سوبر هاتريك" على الأقل خلال 3 مواسم مختلفة من البطولة.

وبات أغويرو يحتل وصافة ترتيب هدافي الدوري بالتساوي مع المصري محمد صلاح جناح ليفربول برصيد 21 هدفا، بفارق هدفين خلف كين نجم توتنهام.