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الرسالة نت - وكالات

انفرد الإسباني لوكاس فاسكيز جناح ريال مدريد، برقمين مميزين, بعد الهدف الذي سجله لـ"الملكي" في مرمى ريال سوسييداد، ضمن منافسات الجولة الـ23 من الدوري الإسباني.

وافتتح فاسكيز التسجيل للريال بعد 49 ثانية فقط من انطلاقة المباراة، ليصبح أسرع هدف يحرزه الفريق في جميع مشاركاته بكل المسابقات هذا الموسم.

ويعدّ نجم الريال أحد اللاعبين المفضلين لدى زين الدين زيدان المدير الفني للفريق، إذ يظهر للمرة رقم 100 في التشكيلة، ويصبح أكثر لاعب يشارك مع المدرب منذ توليه تدريب الفريق قبل عامين.

يشار إلى أن فاسكيز شارك في 33 مباراة مع ريال مدريد في كل المسابقات هذا الموسم، سجل خلالها 5 أهداف وصنع 7.