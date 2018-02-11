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الرسالة نت- ترجمة مؤمن مقداد

من المقرر أن يجتمع المجلس الوزاري (الإسرائيلي) المصغر "الكابينيت"، ظهر اليوم لبحث التصعيد على الحدود الشمالية بعد حادثة اعتراض طائرة الاستطلاع الايرانية والذي تبعه إسقاط طائرة حربية(إسرائيلية).

وأفاد موقع "والا" العبري أن هذا الاجتماع كجزء من سلسلة من المناقشات المكثفة حول القضية الإيرانية السورية اللبنانية التي تكرر نقاشها خلال الأسابيع الماضية لكن هذا الاجتماع سيبدو مختلفا قليلا.

وقبل الاجتماع سيقوم رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بتحديث اتصالاته السياسية مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ووزير الخارجية الاميركي ريكس تيلرسون الذي يقوم بزيارة الى المنطقة لكن من غير المتوقع ان يصل إلى "إسرائيل".

وخلال الاجتماع سوف يستمع الوزراء إلى مناقشة أمنية حول تطورات أمس والتحديثات الاستخبارية.

وأفادت مصادر أنه قد يتمخض عن الاجتماع قرارات هامة بخصوص التطور الأخير في الشمال.