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غزة- الرسالة نت

قالت صحيفة "الحياة" اللندنية نقلا عن مصادر في حركة حماس إن الحركة منفتحة على الاقتراحات المصرية التي سيجري تداولها مع وفد الحركة الذي يزور القاهرة منذ أيام.

وأوضحت الصحيفة أن المسؤولين المصريين أبلغوا السلطة بمجريات المحادثات مع وفد حركة حماس الذي يزور القاهرة منذ أيام، فيما من المقرر أن ينضم وفد من حركة فتح للمحادثات الجارية.

وكان وفد رفيع المستوى من حركة حماس برئاسة رئيس مكتبها السياسي إسماعيل هنية قد بدأ زيارة إلى القاهرة الجمعة الماضية.

وأوضحت الصحيفة ذاتها أن المحادثات في القاهرة جاءت لتعزيز العلاقات بين مصر والحركة والحيلولة دون انفجار الأوضاع في غزة، كما تطرق إلى البحث في الملفات التي تعيق التقدم في المصالحة الفلسطينية.

ونفت مصادر فلسطينية مطلعة في القاهرة للصحيفة حضور وفد من حركة فتح المحادثات حتى الآن، مشيرةً إلى أن القاهرة على اطلاع كامل على المعوقات التي تعطل تنفيذ المصالحة.

وأكدت أن تطورات المحادثات الجارية مع حركة حماس حالياً يمكن أن تؤدي إلى لحاق وفد من "فتح" بها في أي وقت.

ونقلت عن مصادر أخرى تأكيدا بانضمام "فتح" إلى المحادثات بوفد يترأسه القيادي في الحركة عزام الأحمد الذي يزور القاهرة للمشاركة في اجتماعات خاصة في البرلمان العربي الثلاثاء.

وكانت المصادر أوضحت أن القاهرة دعت الحركتين إلى محادثات مركزة ووعدت بتذليل الصعاب، بعد تقارير تلقتها من وفد أمني مصري زار القطاع أخيراً.

وأشارت المصادر إلى أن محادثات حماس في القاهرة تتركز على أهم الملفات التي تعيق تسلم الحكومة مهماتها في القطاع، وهو ملف الموظفين، وذلك لكي تنهيه بالكامل، ثم تتطرق إلى قضية تشكيل جهاز الشرطة في غزة.

ووفقا للصحيفة، فإن القاهرة تسعى إلى حض الحركة على التفاعل مع الاقتراحات الخاصة بحل هذه الملفات للانطلاق إلى مصالحة فعلية في ظل الظروف الصعبة التي تمر بها القضية الفلسطينية والأوضاع المرهقة التي يعيشها الشعب الفلسطيني في القطاع.

وقالت المصادر أن المحادثات تتناول أيضاً ملف الضرائب وأموراً حياتية متعددة مثل الطاقة والكهرباء والمعابر.

وبدورها أكدت مصادر في حركة حماس أن المصالحة هي قرار استراتيجي للحركة لا يمكن التراجع عنه، وأنها منفتحة تماماً مع الاقتراحات المصرية التي سيتم التداول حولها في القاهرة، وأنها على استعداد للقاء قيادات فتح، حال حضورهم القاهرة، وإذا ما تغيرت الترتيبات من المسؤولين المصريين.