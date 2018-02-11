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الأراضي المحتلة - الرسالة نت

أفادت قناة ريشت 14 العبرية، صباح اليوم الأحد، بأن جيش الاحتلال الإسرائيلي عزز دفاعاته الجوية على الحدود الشمالية، تحسباً لأي تصعيد مع الجيش السوري.

وذكرت القناة، أنه في ضوء التطورات الميدانية على الحدود الشمالية، فإن الجيش قرر تعزيز نظام الدفاع الجوي في المنطقة، كما دفع بتعزيزات عسكرية كبيرة ونقل آليات عسكرية ودبابات متطورة لهضبة الجولان السوري المحتلة.

وأشارت إلى أن الحركة "شبه اعتيادية" في المناطق الشمالية، إلا أن السكان "أصبحوا يفهمون أن إيران موجودة قرب الحدود، وأن قواعد اللعبة قد تغيرت".

ومن المقرر أن يعقد المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر "الكابنيت"، ظهر اليوم الأحد، اجتماعا مطولا لبحث صورة الأوضاع على الحدود الشمالية بعد الأحداث التي شهدتها أمس.

وأفادت وسائل اعلام الاحتلال، بأن رئيس أركان الحرب غادي آيزنكوت وقائد المنطقة الشمالية وكبار الضباط ومسؤولون من الشاباك والموساد، سيشاركون في الاجتماع لتقديم كامل التفاصيل التي يمتلكونها عن الأحداث التي جرت وتصورهم لما يمكن أن تصل إليه الأوضاع.

واعترف جيش الاحتلال الإسرائيلي أمس السبت، بتحطم طائرة حربية تابعة له من طراز إف 16 شمال فلسطين المحتلة بنيران مضادة من سوريا.

وعلى إثر ذلك، أعلن جيش الاحتلال شن غارات واسعة النطاق استهدف 12 هدفاً داخل الأراضي السورية.