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الرسالة نت - محمود هنية

كشف صلاح أبو ركبة عضو اللجنة الفصائلية لـمتابعة تنفيذ اتفاق المصالحة، عن وجود مساعٍ فصائلية لعقد لقاء مشترك يضم جميع القوى الموقعة على اتفاق المصالحة 2011م في القاهرة، وذلك لبحث دفع عملية المصالحة وتعزيز دور البرنامج السياسي الفلسطيني.

وقال أبو ركبة لـ"الرسالة نت" إنّ لقاء الفصائل يعتمد على نجاح لقاءات حركتي حماس وفتح في القاهرة.

وقد أكدّ القيادي في حركة حماس إسماعيل رضوان، أن لقاء حركته بفتح في القاهرة، معتمد على نتائج لقاءات الحركة مع الوسيط المصري.

وذكر رضوان لـ"الرسالة نت" أن الجانب المصري هو الموكل بتحديد أجندة اللقاءات بين حركته وفتح.

وقال إن حركته مصممة على استكمال المصالحة الفلسطينية مع حركة فتح حتى النهاية.

وقد وصل وفد من حركة حماس برئاسة رئيس المكتب السياسي للحركة إسماعيل هنية الى القاهرة.

وبحسب اجندة اتفاق المصالحة الذي ابرم مؤخرا بين الحركتين في القاهرة، سيجري عقد لقاءين بينهما نهاية شهر فبراير، لتقييم مسار المصالحة.

وكانت اللجنة الوطنية لمتابعة المصالحة، قد أعلنت عن توقف عمل اللجنة الإدارية والقانونية العليا في غزة.

وكشف مصادر لـ"الرسالة نت" أن "سبب توقف عمل اللجنة وجود تلاعب من طرف حكومة الحمد الله في صياغة محاضر الاجتماعات".