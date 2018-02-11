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الرسالة نت- خاص

أكد عوض أبو مذكور، رئيس جمعية أصحاب شركات الحج والعمرة في قطاع غزة، انه حتى اللحظة لا توجد أي مؤشرات رسمية لضمان سفر معتمري غزة للأراضي الحجازية، بعد منعهم طوال السنوات الثلاث الماضية.

وقال أبو مذكور، في تصريح خاص لـ"الرسالة نت"، : "وجهنا نداءات عاجلة للسلطة الفلسطينية والجانب المصري، لضمان نجاح مسوم معتمري غزة، لكن حتى هذه اللحظة لا يوجد شيء يشجع على القول بان الموسم سيمر".

وذكر أن فشل الموسم الرابع لمعتمري غزة بات قاب قوسين أو أدنى، لافتاً إلى أن ذلك يعود بخسائر مالية فادحة وكبيرة للغاية على شركات الحج والعمرة في القطاع، وتجاوزت ملايين الدولارات عن كل موسم.

ويبلغ عدد المواطنين المسجلين للسفر لأداء مناسك العمرة أكثر من 20 ألف معتمر، ولم يتمكنوا من أداء مناسك العمرة الأعوام الثلاث الماضية بسبب إغلاق معبر رفح.

ويعتبر معبر رفح الواصل بين غزة ومصر، المنفذ الوحيد سكان القطاع نحو العالم الخارجي، وتغلق السلطات المصرية المعبر بشكل شبه كامل، وتفتحه فقط لسفر الحالات الإنسانية، وذلك منذ أحداث 3 يوليو من العام 2013، التي أطاحت بالرئيس المنتخب محمد مرسي.