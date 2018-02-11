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الرسالة نت- خاص

كشف عضو في اللجنة المركزية لحركة "فتح"، عن توجه وفد رفيع المستوى من الحركة إلى العاصمة المصرية القاهرة.

وقال القيادي الفتحاوي، في تصريح خاص لـ"الرسالة نت"، إن وفدا من قيادة الحركة برئاسة عضو اللجنة المركزية، عزام الأحمد، ومدير جهاز المخابرات الفلسطينية اللواء ماجد فرج، توجه إلى القاهرة، للقاء المسئولين المصريين.

وأوضح أن زيارة والوفد تأتي بناءً على دعوة مصرية لاستكمال جهود المصالحة الداخلية، ومحاولة تذليل لعقبات القائمة.

وبدأ وفد رفيع المستوى من حركة "حماس" برئاسة رئيس مكتبها السياسي إسماعيل هنية محادثات في القاهرة لتعزيز العلاقات بين مصر والحركة والحيلولة دون انفجار الأوضاع في غزة، كما تطرق إلى البحث في الملفات التي تعيق التقدم في المصالحة الفلسطينية.

وعُلم أن القاهرة أطلعت السلطة الفلسطينية على مجريات المحادثات، بحسب ما ذكرته صحيفة "الحياة اللندينة".

وتعتبر زيارة هنية هذه الثانية للقاهرة منذ انتخابه رئيسًا للمكتب السياسي لحركة حماس.