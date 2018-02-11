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غزة – الرسالة نت

قررت وزارة الزراعة في غزة السماح بإدخال أجزاء من الدجاج المجمد الى قطاع غزة اعتبارا من غدٍ الاثنين، بعد توقف استيراده من نوفمبر الماضي، بعد أن كانت الوزارة تسمح "بالظهر والجناح" حماية للمربين الذين تكبدوا خسائر كبيرة بسبب ضعف القوة الشرائية.

وقالت الإدارة العامة للتسويق والمعابر بوزارة الزراعة: "تنفيذا لقرار وزير الزراعة سفيان سلطان، فإنه تقرر السماح لكافة التجار باستيراد أجزاء من الدجاج المجمد (الجناح والظهر) من الخارج، اعتبارا من صباح يوم غد الاثنين عبر معبر كرم أبو سالم وبكميات مقننة، ولفترة محدودة".

وذكرت الإدارة أن الهدف من هذا القرار هو محاولة إحداث توازن في أسعار الدواجن التي ارتفعت بشكل ملحوظ في الفترة الماضية، وصولا للتخفيف عن المواطن في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي يمر بها قطاع غزة المحاصر.

ويأتي هذا القرار استجابة لحاجة العائلات المستورة، في ظل الظروف الاقتصادية المتردية.