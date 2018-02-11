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الرسالة نت - وكالات

أكد الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني لـريال مدريد الإسباني، أن مواجهة باريس سان جيرمان الفرنسي, في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا، التي ستقام الأربعاء المقبل، تمثل حافزا إضافيا للفريق, خاصة عقب الفوز على ريال سوسييداد (5-2) في "الليغا".

وقال زيدان: "قدمنا أشياء كثيرة إيجابية منذ بداية المباراة ضد سوسييداد، لأن التسجيل مبكرا يسهل الأمور كثيرا، خرجنا بنتيجة جيدة في الشوط الأول، واستعدينا بشكل جيد للغاية لمباراة باريس سان جيرمان".

وأضاف: "نريد التفكير الآن في مواجهة دوري الأبطال لأنها تحد هام لنا، هي مباراة مختلفة في بطولة أخرى وتمثل حافزا إضافيا".

وكان بطل مباراة سوسييداد، هو البرتغالي كريستيانو رونالدو، الذي سجل ثلاثية "هاتريك"، وهو الأمر الذي أسعد زيدان، فيما واصل دفاعه عن مواطنه كريم بنزيما، الذي تعرض لصافرات استهجان جديدة من جماهير "البرنابيو"، بعدما أهدر هدفا واضحا في نهاية المباراة.

وعاد "الميرينغي" لتذوق طعم الانتصار في المسابقة، بعد التعثر في الجولة الماضية بالتعادل أمام ليفانتي، ليرتفع رصيده إلى 42 نقطة يرتقي بها للمركز الثالث "مؤقتا" ولديه مباراة مؤجلة.