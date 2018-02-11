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القاهرة - الرسالة نت

أقدم مسجل خطر على قتل صاحب مقهى بالجيزة غرب القاهرة بعدما سدد له طعنة نافذة وفر هاربا بسبب الخلاف على ثمن كوب شاي.

ووفقا لليوم السابع، فإن شرطة الجيزة تواصل تحرياتها لضبط المتهم فيما تولت النيابة التحقيق.

وتلقى الرائد مصطفى كمال، رئيس مباحث قسم شرطة الجيزة، بلاغا يفيد مقتل أحد الأشخاص نتيجة إصابته بطعنة نافذة بالبطن، فانتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وكشفت التحريات أن المجني عليه يمتلك مقهى، حيث نشبت بينهما مشادة كلامية ومسجل خطر بسبب الخلاف على قيمة كوب شاي تناوله المسجل خطر، مما دفع الأخير لطعن صاحب المقهى بمطواة وفر هاربا.

وحرر محضر بالواقعة، وأخطر اللواء عصام سعد مدير أمن الجيزة، واللواء إبراهيم الديب مدير الإدارة العامة للمباحث، وتولت النيابة التحقيق.