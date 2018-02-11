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موسكو-الرسالة نت

سقطت طائرة روسية مدنية، تابعة لشركة ساراتوف للطيران، في منطقة موسكو، الأحد، بينما يرجح مقتل جميع من كانوا على متنها، وعددهم 71 شخصا، بحسب وكالة إنترفاكس الروسية للأنباء.

وذكرت وكالة الإعلام الروسية أن الطائرة كانت تقل 65 راكبا، بالإضافة إلى طاقم مكون من 6 أشخاص.

وعثرت السلطات على حطام الطائرة التي كانت متجهة إلى مدينة أورسك في الأورال.

وقال مصدر في جهاز الطوارئ إن الطائرة، وهي من طراز إيه.إن 148، اختفت من على شاشات الرادار بعد إقلاعها من مطار دوموديدوفو في منطقة موسكو.

وأكدت شركة طيران ساراتوف تحطم الطائرة في إقليم رامنسكي في منطقة موسكو.