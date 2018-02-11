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غزة-الرسالة نت

وقّع وزير الأشغال العامة والإسكان مفيد الحساينة عقود مشاريع إنشاء 75 وحدة سكنية جديدة في "حي الندى" بشمال قطاع غزة للمتضررين، بقرض ممول من الحكومة الإيطالية بقيمة (4,220,755 يورو).

وأوضح الحساينة أن المشروع يشمل ترميم أبراج حي الندى وتأهيل البنية التحتية فيها، إذ تم ترميم الأبراج المتضررة جزئيًا وبشكل بالغ، وسيتم بناء 11 عمارة سكنية جديدة.

وفي سياق متصل، طمأن الوزير أهالي "المجمع الإيطالي" بمدينة غزة بأن الوزارة "تبذل جهودًا كبيرة من أجل البدء في إعادة إعمار أبراج المجمع ضمن هذه المنحة".

وناشد الحساينة كافة الدول التي تعهدت بتمويل مشاريع إعادة اعمار غزة بالإيفاء بالتزاماتها وتعهداتها لاستكمال ملف إعادة الإعمار، مشيرًا إلى أن حكومة الوفاق تولي اهتمامًا خاصًا بملف إعادة إعمار غزة.

وشكر الحساينة الحكومة الإيطالية ومكتب القنصل العام بالقدس والوكالة الإيطالية للتعاون والتنمية على القرض، مشددًا على مواصلة الحكومة جهودها لبناء كل وحدة سكنية دمرها الاحتلال.