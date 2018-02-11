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رام الله-غزة

قال رئيس وحدة الدراسات والتوثيق في هيئة شؤون الأسرى وعضو اللجنة المكلفة لإدارة شؤون الهيئة في قطاع غزة عبد الناصر فروانة، إن زوجة الأسر أيوب أبو كريم أنجبت الأحد طفلاً عبر النطف المهربة، واسمته العائلة "مجاهد".

وأضاف فراونة في بيان صحفي، أن الأسرى واصلوا تهريب النطف من داخل السجون لتنجب زوجاتهم أطفالًا، وبذلك ارتفع عدد الأطفال الذين انجبوا عبر "النطف المهربة" إلى (65) طفلاً بينهم (7) أنجبوا خلال العام المنصرم 2017. وهؤلاء يطلق عليهم "سفراء الحرية".

يذكر أن الأسير أبو كريم من مخيم المغازي وسط قطاع غزة ومعتقل منذ 4-5-2011 ومحكوم 13سنة وامضى منها قرابة 7سنوات

وأوضح فروانة، أن الأسرى الفلسطينيين يصرون على تحديهم الإنساني للسجان ومعانقتهم للحياة التي ناضلوا من أجلها رغم السجن وحكم المؤبد، واستمروا في اللجوء إلى وسيلتهم الوحيدة في تهريب "النطف المنوية" لإنجاب أطفال تحمل أسمائهم من بعدهم، وتحقيق حلمهم عبر ما يُعرف بـ "التلقيح الصناعي".

واعتبر فروانة أن استمرار هذا التحدي يشكل واحدة من الإضاءات المشرقة التي سجلتها وتسجلها الحركة الأسيرة، كما وتُشكل تفوقًا للأسرى على تكنولوجيا المراقبة الإسرائيلية و انتصارا لإرادة الأسرى وإصرارهم على السجان وإدارة السجون ومحاكم الاحتلال العسكرية التي تفرض أحكاماً جائرة بحق الأسرى.

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