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برلين-الرسالة نت

كشف اختبار لمجلة "بي سي ماغازين" المتخصصة بشؤون الحاسوب أن متصفح الإنترنت "أوبرا" يعتبر أكثر متصفحات الإنترنت أمنا، نظرا لأنه يزخر بمعظم وظائف الأمان المعروفة.

وتوصلت المجلة بنسختها الألمانية إلى هذه النتيجة بعد قيامها باختبار وظائف الأمان في برامج التصفح أوبرا وغوغل كروم وموزيلا فايرفوكس ومايكروسوفت إيدج، وأكدت أن جميع برامج التصفح قد حصلت على تقييم "جيد" لكن مع وجود بعض النقاط السلبية.

وأشارت إلى أن متصفح أوبرا -الذي يعتمد من الناحية التقنية على قاعدة كروم- قد تميز من خلال وظيفة حظر المحتويات المدمجة وكذلك وظيفة الشبكة الافتراضية الخاصة "في بي أن".

وجاء في المركز الثاني غوغل كروم بفضل الوظيفة المدمجة للحماية من هجمات تصيد البيانات، بالإضافة إلى إعدادات الأمان المعتمدة على موقع ويب.

وانتقدت المجلة الألمانية موزيلا فايرفوكس في أنه يجب ترقية وظائف الأمان عن طريق الأدوات الإضافية في بعض الأحيان، وهو ما قد يسبب مشكلة للمستخدمين غير المحترفين.

وجاء مايكروسوفت إيدج في المركز الأخير بسبب وجود بعض العيوب في نظام إدارة ملفات تعريف الارتباط "الكوكيز" وإدارة كلمات المرور.

يُذكر أن ترتيب متصفحات الإنترنت من حيث نسبة الاستخدام اختلف كثيرا عما كان عليه قبل سنوات، فمثلا تصدر إنترنت إكسبلورر القائمة لعقود طويلة القائمة، وكان يليه فايرفوكس وأوبرا.

أما حاليا فإن كروم يحلق منفردًا بالمقدمة، يليه آبل سفاري لحواسيب ماك وأجهزة آبل الذكية، ثم إنترنت إكسبلورر وإيدج، ثم فاير فوكس. أما أوبرا، فرغم مزاياه العديدة فإنه بات يقبع في ذيل القائمة.