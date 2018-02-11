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رفح - الرسالة نت

حقق القادسية فوزا صاعقا على نظيره الصداقة (2-1), ضمن منافسات الأسبوع السادس عشر من دوري الدرجة الممتازة.

وتقدم الصداقة عبر محمد بركات (14), قبل أن يردّ القادسية بقوة عن طريق سامي قعدان (31), وأدهم القاضي (62) من ركلة جزاء.

ورفع الفائز رصيده إلى 14 نقطة في المركز العاشر, بفارق الأهداف أمام اتحاد خانيونس, وبقي رصيد الخاسر 31 نقطة في المركز الثاني.

شباب جباليا - اتحاد الشجاعية (0-4)

وسحق اتحاد الشجاعية نظيره شباب جباليا (4-0).

وأحرز رباعية "المنطار" عاهد أبو مراحيل (44 و53 و78), ومحمود سلمي (90), ليرفع رصيده إلى 23 نقطة في المركز الخامس, ويبقى رصيد "ثوار الشمال" 23 نقطة في المركز السادس.

المجمع الإسلامي - بيت حانون الأهلي (2-1)

وفي دوري الأولى, حسم المجمع الإسلامي موقعة بيت حانون الأهلي لمصلحته (2-1).

وأحرز هدفي المجمع الإسلامي أحمد سليم (31), ونور عامر بالخطأ في مرماه (51), بينما سجل هدف "الحوانين" مهند أبو زيد (90).

ورفع المجمع رصيده إلى 15 نقطة في المركز الحادي عشر وقبل الأخير, وبقي رصيد "الحوانين" 23 نقطة في المركز السادس.

خدمات دير البلح - الزيتون (0-0)

وفرض التعادل السلبي نفسه على لقاء خدمات دير البلح مع الزيتون.

وفشل لاعبو الطرفين في الوصول للشباك على مدار 90 دقيقة, ليرفع خدمات الدير رصيده إلى 24 نقطة في المركز الثامن, ويصبح رصيد الزيتون 24 نقطة في المركز الخامس.