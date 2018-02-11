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رفح - الرسالة نت

أكد عماد هاشم المدير الفني للصداقة, أن القادسية استحق الفوز على فريقه (2-1), ضمن منافسات الأسبوع السادس عشر من دوري الدرجة الممتازة.

وقال هاشم في تصريحات إذاعية, إن الأجواء داخل ملعب رفح البلدي جنوب القطاع لم تكن جيدة, مشبها إياها بـ"السوق", في إشارة إلى عدم السيطرة على الأمور خلال اللقاء.

وأضاف: "الأجواء لم تساعدنا على اللعب بشكل جيد أمام القادسية, نأمل التعويض في الجولات المقبلة".

يشار إلى أن الصداقة يحتل المركز الثاني في دوري الدرجة الممتازة برصيد 31 نقطة, بفارق نقطة خلف شباب خانيونس.