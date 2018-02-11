تصغير الخط تكبير الخط

الرسالة نت-ترجمة خاصة

نشر جيش الاحتلال (الإسرائيلي) مساء الأحد، بطاريات القبة الحديدية على الجبهة الشمالية، وذلك بسبب الأوضاع المتوترة بعد إسقاط الدفاعات السورية طائرة (إسرائيلية).

وأفاد موقع "مفزاك لايف" العبري، أن قوات الجيش نشرت عدد من بطاريات منظومة الاعتراض الصاروخي "القبة الحديدية" على الجبهة الشمالية خلال ال 24 ساعة الماضية.

وكان الجيش (الإسرائيلي) تحدث، أمس السبت، عن رفع حالة التأهب وأنه اتخذ سلسلة من الإجراءات، بعد حادثة اسقاط الطائرة الإيرانية والذي تبعها سقوط لطائرة F16 الحربية (الإسرائيلية) ما أدى لاصبات طياريها أحدهم بجروح خطيرة.