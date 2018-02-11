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القاهرة-الرسالة نت

أطلع عضو اللجنة المركزية لحركة "فتح" عزام الأحمد وزير الخارجية المصري سامح شكري اليوم الأحد على آخر التطورات السياسية المتعلقة بالقضية الفلسطينية.

وقال الأحمد للوكالة الرسمية "وفا" عقب لقائه شكري في مقر الخارجية المصرية بالقاهرة إنه "تم استعراض آخر التطورات المتعلقة بالقضية الفلسطينية، خاصة التصعيد الإسرائيلي واستمرار التوسع الاستيطاني بالقدس وتشريع بؤر استيطانية في الضفة الغربية، إضافة إلى الاعتقالات المتواصلة وهدم المنازل وعمليات القتل".

وذكر الأحمد أنه وضع الوزير شكري في صورة التحركات، التي قام بها الرئيس محمود عباس والقيادة الفلسطينية على الصعيد الدولي لمواجهة الإعلان الأمريكي حول القدس، الذي يتناقض مع قرارات الشرعية الدولية.

وأوضح الأحمد أنه تم التأكيد خلال الاجتماع على أهمية وحدة الموقف العربي الداعم للموقف الفلسطيني وحمايته، واستعراض الجهود التي تقوم بها مصر من أجل إنهاء الانقسام وإعادة الوحدة الوطنية الفلسطينية وتنفيذ ما تم التوقيع عليه في القاهرة مؤخرًا.