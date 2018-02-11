تصغير الخط تكبير الخط

موسكو-الرسالة نت

قال الكرملين يوم الأحد، إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الفلسطيني محمود عباس سيناقشان التسوية في الشرق الأوسط ومسائل التعاون خلال لقائهما غدًا في مدينة سوتشي جنوب غرب العاصمة موسكو.

ونقلت وكالة الأنباء "سبوتنيك" عن بيان الكرملين أنه "بوتين سيجري لقاء مع عباس الذي يصل روسيا الاثنين في زيارة عمل".

وأضاف أن "الطرفين سيتبادلان الآراء حول التسوية في الشرق الأوسط، وأيضا مناقشة مسائل التعاون الثنائي الروسي الفلسطيني في مختلف المجالات".

وأعُلن في يناير/كانون ثاني الماضي عن أن عباس يعتزم زيارة روسيا في النصف الأول من فبراير؛ لبحث الأوضاع في الشرق الأوسط، بما فيها القرار الأمريكي بشأن القدس.

وفي 6 ديسمبر/كانون الأول 2017، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، اعتبار القدس المحتلة (بشطريها الشرقي والغربي) "عاصمة مزعومة لإسرائيل"، ونقل سفارة بلاده إليها؛ ما أثار غضبًا عربيًا وإسلاميًا، وقلقًا وتحذيرات دولية.