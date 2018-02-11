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خانيونس - الرسالة نت

تعادل الأمل مع جاره شباب معن (1-1), ضمن منافسات الأسبوع الرابع عشر من دوري الدرجة الثانية فرع "الوسطى والجنوب".

وتقدم إسماعيل النجار لمعن (34), قبل أن يتعادل تامر مكرم للأمل (47).

ورفع الأمل رصيده إلى 14 نقطة في المركز السادس, وبات رصيد معن 12 نقطة في المركز الثامن وقبل الأخير، بفارق المواجهات المباشرة خلف أهلي النصيرات.

مباريات الاثنين

وتتواصل منافسات فرع "غزة والشمال" الاثنين, بلقاء خدمات جباليا مع بيت حانون الرياضي على ملعب فلسطين بغزة.

وفي "الوسطى والجنوب", يلعب اتحاد دير البلح مع الاستقلال على ملعب الدرة في دير البلح بالمنطقة الوسطى.