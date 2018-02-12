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غزة - الرسالة نت

يلتقي مساء اليوم الاثنين, فريقا خدمات جباليا وبيت حانون الرياضي, على ملعب فلسطين بغزة, في قمة مباريات الأسبوع الثاني عشر من دوري الدرجة الثانية فرع "غزة والشمال".

ويدخل خدمات جباليا (الثاني 23 نقطة) اللقاء, واضعا نصب عينيه تحقيق الفوز فقط, والذي سيعني ارتقاءه للصدارة, وتعزيز حظوظه بالعودة للدرجة الأولى في نهاية الموسم الجاري.

أما بيت حانون الرياضي (الأول 24 نقطة), فالتعادل يعتبر مكسبا بحد ذاته للفريق, خاصة أنه سيضمن له البقاء في الصدارة, قبل جولتين فقط من نهاية المسابقة.

وفي الأسبوع الرابع عشر لفرع "الوسطى والجنوب", يلعب اتحاد دير البلح (التاسع والأخير 10 نقاط) مع الاستقلال (الخامس 15 نقطة), على ملعب الدرة في دير البلح بالمنطقة الوسطى.