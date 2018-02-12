تصغير الخط تكبير الخط

الرسالة نت - وكالات

سجل إيدير مارتينيز مهاجم إنتر ميلان، الهدف الأسرع لـ"النيراتزوري" في الدوري الإيطالي منذ "11 عاما"، وبالتحديد منذ 2007.

وافتتح إيدير التسجيل لإنتر ميلان في مواجهة بولونيا بعد دقيقة و31 ثانية فقط من انطلاق المباراة التي جمعت بين الفريقين, ضمن الجولة الـ"24" من "الكالتشيو".

ويعدّ الهدف هو الأسرع لإنتر ميلان في الدوري, منذ هدف المهاجم البرازيلي أدريانو بمرمى كييفو فيرونا في فبراير من عام 2007، والذي سجله بعد 41 ثانية فقط من انطلاقة المباراة.

ولا يشارك إيدير باستمرار مع الإنتر هذا الموسم، إذ ظهر في 20 مباراة فقط مع الفريق بكل المسابقات, سجل خلالها هدفين وصنع هدفا واحدا.

أما أدريانو فلعب مع الإنتر في بداية الألفية الجديدة، وشارك في 177 مباراة بكل البطولات سجل خلالها 74 هدفا وصنع 7 أهداف أخرى.