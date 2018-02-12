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الرسالة نت - ترجمة خاصة (مؤمن مقداد)

قرر مجلس الوزراء (الإسرائيلي) المصغر التصعيد ضد ايران، كرد على اسقاط المقاتلة (الإسرائيلية) أف16 في سوريا.

ونقلت وسائل إعلام إسرائيلية عن مسؤولين في (الكابينيت) قولهم، : "قد يكون الوقت سانحًا لتكثيف السياسة والتصعيد ضد إيران، في حال تعرضت تل أبيب لهجوم بالصواريخ الإيرانية، فإن إسرائيل سترد بمهاجمتها".

ونبه الاعلام العبري إلى أن هذه الآراء لا تعبر عن سياسة (إسرائيلية) جديدة، بقدر ما هي تعبر عن أصوات داخل (الكابينيت) فقط.

واعتبر الاعلام العبري أن (اسرائيل) تواجه ايران حاليا من خلال استهداف اذرعتها في الشمال وحركة حماس في الجنوب، وفق زعمها.

وأعلن رئيس وزراء الاحتلال بينامين نتنياهو أنه سيواصل سياسة استهداف المواقع التي وصفها بـ"التخريبية" في سوريا، فيما أعلن جيش الاحتلال حالة الاستنفار القصوى في صفوفه بالمنطقة الشمالية.