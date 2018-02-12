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رام الله - الرسالة نت

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر الاثنين، حملة مداهمات واعتقالات في مناطق مختلفة بالضفة الغربية المحتلة.

وطبقًا لمصادر محلية، فإن قوات الاحتلال شنّت حملة مداهمات على بلدتي كفر دان وبرقين غرب جنين، وانتشرت قناصتها فوق أسطح المنازل.

واعتقلت قوات الاحتلال عددا من المواطنين في بلدة برقين، كما اعتقلت الأسير المحرر وسيم عابد.

كما واعتقلت قوات الاحتلال شابين من بلدة دير استيا شمال غرب مدينة سلفيت شمال الضفة الغربية المحتلة.

واقتحمت قوات كبيرة من جيش الاحتلال البلدة بعد منتصف الليل، وداهمت عدة منازل وفتشتها، واعتقلت عددًا من المواطنين.