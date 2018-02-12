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12 شباط / فبراير 2018. الساعة 08:33 بتوقيت القــدس. منذ 11 ساعة
أكثر الدول تصديرا للفواكه (بالمليون طن)
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غزة- الرسالة نت
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